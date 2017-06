Las figuras de los #eSports, en #TATGranada con @Movistar_Riders

Los deportes electrónicos o e-sports tendrán su hueco en #TATGranada2017 de la mano de los @Movistar_Riders, un equipo que compite en los principales deportes electrónicos nacionales (League of Legends, CS:GO, Hearstone, Overwatch, Call Of Duty y Fifa).

Gracias a Movistar, que ha realizado una apuesta decidida en los últimos meses por este deporte, con incluso un canal de televisión dedicado al mismo, los videojuegos estarán presentes en #TATGranada2017.

La importancia de los deportes electrónicos está en auge e incluso Twitter ha apostado por las retransmisiones en directo de algunos eventos a través de la plataforma Periscope. @Movistar_Riders tiene preparada para la quinta edición de #TATGranada2017 una acción en directo, con la que uno de sus jugadores más importantes, ‘Sammy’ Mateos, se conectará a través de internet con otros jugadores de España o del extranjero y mostrará sobre el escenario del Parque de las Ciencias cómo es un partido de Call Of Duty. Los cuatro ponentes de la mesa redonda de los @Movistar_Riders, serán los siguientes:

Manuel Moreno es desde hace poco el director general de Turtle Entertainment España, la sociedad de e-sports más grande del mundo, que opera bajo la marca de ESL España. Manuel se incorporó a principios de 2016 como Director de Desarrollo de Negocio a ESL España. Además, es una de las personalidades más representativas dentro del sector español de los videojuegos y cuenta con más de 14 años de experiencia dentro del mismo.

Fernando Piquer es el fundador y CEO de @Movistar_Riders, club de eSports formado por seis equipos profesionales de deportes electrónicos que compiten en los principales juegos (League of Legends, CS:GO, Hearstone, Overwatch, Call Of Duty y Fifa). Desde hace más de 20 años la trayectoria profesional de Fernando Piquer ha estado siempre ligada a Internet y al entretenimiento digital. Antes de la creación de Movistar Riders fundó Bitoon Games, la primera compañía de juegos free to play española y previamente fue socio fundador de Zinkia, donde participó en la creación y explotación de la serie de animación ‘Pocoyó’ y fue director del área de videojuegos de esta compañía durante más de cinco años. A lo largo de su carrera ha trabajado diseñando estrategia digital y productos para marcas como: Coca-Cola, BBVA, Vodafone o Endesa, entre otros.

Jorge Sainz es el manager general de @Movistar_Riders. Fue jugador semiprofesional de Counter Strike con Overgaming y ha desarrollado su carrera en el ámbito de la educación como profesor y en el sector de los eSports, su gran pasión. Estas dos vivencias son las que aplica a la hora de gestionar los diferentes grupos de personas que conforman los equipos y con los que trabaja a diario en el Club, siempre pendiente de toda la estructura deportiva y facilitando tanto a jugadores como team managers el desempeño de sus actividades. Además, Jorge también hace funciones propias de dirección deportiva identificando el talento en jugadores que, una vez incorporados a la disciplina de Movistar Riders, contribuyen decisivamente al desarrollo competitivo del Club.

Samuel ‘Sammy’ Mateos es jugador de los @Movistar_Riders y el puente generacional entre la vieja y la nueva escuela del Call of Duty. A lo largo de los últimos años ha demostrado ser un jugador constante, habilidoso y de mucho talento y determinante y tras una temporada completa en Giants, este joven sevillano es ya una realidad en el mundo de los e-sports.

